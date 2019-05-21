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США введут санкции против российского завода, который производит ракеты для С-300 и С-400

23:02, 21 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, опубликованном в Федеральном реестре, передает Громадське.

В то же время сообщается, что официальная публикация списка антироссийских санкций запланирована на 22 мая.

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Так, в список санкций внесли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и машиностроительный завод "Авангард" в Москве.

Отмечается, что санкции вводятся за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракет, а также компонентов и технологий для их производства в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Московский завод "Авангард" является единственным производителем ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Ранее УНИАН сообщал, что сенаторы США предложили ввести санкции против строителей "Северного потока-2".

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Теги: #США#Россия#санкции#С-400 Триумф#С-300