США введут санкции против российского завода, который производит ракеты для С-300 и С-400

Московский завод "Авангард" является единственным производителем ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Соединенные Штаты Америки решили ввести санкции против двух российских военных предприятий и военного учебного центра.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, опубликованном в Федеральном реестре, передает Громадське.

В то же время сообщается, что официальная публикация списка антироссийских санкций запланирована на 22 мая.

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Так, в список санкций внесли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и машиностроительный завод "Авангард" в Москве.

Отмечается, что санкции вводятся за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракет, а также компонентов и технологий для их производства в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Московский завод "Авангард" является единственным производителем ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Ранее УНИАН сообщал, что сенаторы США предложили ввести санкции против строителей "Северного потока-2".