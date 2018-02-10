На Донбассе с начала суток оккупационные войска только один раз обстреляли позиции украинских защитников - штаб АТО

Боевики более часа вели огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины неподалёку от села Луганское. В результате обстрела пострадавших среди украинских бойцов нет.

На Донбассе с начала суток российско-оккупационные войска только один раз обстреляли позиции украинских защитников.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, на Луганском направлении противник из 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал.

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На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не было.

«Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки во вражеском стане и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник прибегнет к вооруженным провокациям». - подчеркнули в штабе.