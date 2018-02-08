Вероятность войны между Россией и Европой растет - СМИ

В документе отмечается, что процесс нормализации отношений России и Европы осложняет конфликт на востоке Украины.

В докладе Мюнхенской конференции по безопасности "До края и обратно?" утверждается, что вероятность войны между Россией и Европой растет.

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В документе, выдержки из которого приводит Express.co.uk, говорится, что риск непреднамеренного военного столкновения между Западом и Россией возрастает из-за несоблюдения договоренностей по контролю над вооружениями, развертывания дополнительных вооружений и напряженности вокруг военных учений.

"В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к непреднамеренному военному столкновению", — говорится в докладе.

Кроме того, в документе отмечается, что процесс нормализации отношений России и Европы осложняет конфликт на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), которая состоится с 16 по 18 февраля в Германии, примут участие более 500 лидеров высокого уровня.