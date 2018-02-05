На Мюнхенской конференции обсудят растущие угрозы международному порядку

Ожидается, что на полях конференции состоится встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел.

В ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), которая состоится с 16 по 18 февраля в Германии, примут участие более 500 лидеров высокого уровня.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе МКБ, ее участники обсудят текущие кризисы и будущие вызовы.

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Отмечается, что на повестке дня стоит вопрос будущей роли Европейского Союза как глобального актора и его отношения с Россией и Соединенными Штатами Америки. Участники конференции также обсудят растущие угрозы либеральному международному порядку, ряд конфликтов на Среднем Востоке, особенно ухудшение отношений между странами Персидского залива. Также на повестке дня будет вопрос контроля над вооружением с фокусировкой внимания на конфликте из-за программы ядерного вооружения Северной Кореи.

Председатель правления МКБ Вольфганг Ишингер во время подготовки к конференции отметил, что в прошлом году «мир слишком приблизился к черте значительного конфликта».

«Риторика отдельных лиц, которые принимают решения, обостряется, и это является очень беспокойным развитием. То ли на Корейском полуострове, то ли в Персидском заливе или в Восточной Европе - лишь одно неправильное решение, принятое в этой заряженной ситуации, может быстро вызвать опасную цепную реакцию. Именно поэтому важно содействовать диалогу и встречам между ключевыми акторами. Мюнхенская конференция по безопасности для этого является именно правильным форумом», - убежден он.

Свое участие в МКБ подтвердили президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС Федерика Могерини, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, министр обороны США Джеймс Мэттис, советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, сенаторы Джон Маккейн, Шелдон Уайтхаус и Роберт Коркер.

Также среди участников будут президенты Украины Петр Порошенко и Руанды Пол Кагаме, премьер-министры Великобритании Тереза Мэй, Австрии Себастьян Курц, Израиля Беньямин Нетаньяху и Ирака Наидер ал-Абади.

От России на конференции будет присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ожидается, что на полях МКБ состоится встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел.