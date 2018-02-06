Ситуация в зоне АТО: боевики ведут огонь из пулеметов, двое военных ранены

Всего с начала суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим тишины.

В зоне проведения антитеррористической операции сегодня в результате вражеских обстрелов ранены двое украинский бойцов.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, в районе ведения боевых действий российско-оккупационные войска продолжали вести огонь в сторону украинских защитников, применяя в большинстве случаев вооружение, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения.

На Луганском направлении боевики применили минометы калибра 120 и 82 мм неподалёку от Новозвановки. Из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по защитникам Троицкого, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

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На Донецком направлении, грубо нарушая Минские договоренности, российско-оккупационные группировки выпустили 15 мин калибра 120 мм по украинским оборонным укреплениям в районе Широкино. Кроме того, неподалёку от Водяного враг обстрелял украинских воинов из стрелкового оружия.

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушали режим тишины.

Ранее сообщалось, что российские наемники применили на Донбассе минометы большого калибра, которые с договоренностями давно должны быть отведенными от линии соприкосновения.