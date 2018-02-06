Сутки в АТО: оккупанты применили минометы крупного калибра

Российские наемники применили на Донбассе минометы большого калибра, которые по Минским договоренностям давно должны быть отведены от линии соприкосновения.

В течение минувших суток боевики российско-оккупационных группировок продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников, в том числе и из минометов большого калибра, которые давно должны быть отведены от линии соприкосновения.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 4 прицельных обстрела со стороны захватчиков. Вследствие вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 5 февраля.

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На Луганском направлении вся огневая активность российского агрессора была сосредоточена в районе Светлодарское дуги. Противник неоднократно применял минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим опорных пунктах вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении враг вел огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО неподалеку Лебединского на Приазовье, чем грубо нарушил Минские договоренности.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в результате обстрелов позиций ВСУ пострадали трое бойцов.