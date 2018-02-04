Сутки в АТО: боевики активизировались в районе Светлодарской дуги, двое военных ранены

В целом, за минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных подразделений.

В зоне АТО в течение минувших суток в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск. Так, боевики активизировались в районе Светлодарской дуги.

Как сообщает пресс-центр АТО, противник применил 120-ти и 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитную установку и крупнокалиберные пулеметы и около часа обстреливал наши опорные пункты вокруг Луганского. Из гранатометов различных видов и пулеметов боевики вели огонь вблизи Лозового, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов нарушали перемирие неподалеку Зайцево.

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На Донецком направлении российско-оккупационные подразделения применили 82-мм минометы в пригороде Авдеевки и возле Новотроицкого.

В целом, за минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных подразделений.

Вследствие вражеских обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Военнослужащих оперативно доставили в военные госпитали.