"Пробить" коридор в Приднестровье: российский политолог оценил вероятность силового сценария Путина в Украине

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что для того, чтобы действовать в советском, силовом ключе, у президента РФ Владимира Путина нет ресурсов — ни финансовых, ни человеческих, ни дипломатических, ни даже военных.

По его словам, идея "пробить" коридор в Приднестровье не остыла в головах кремлевских стратегов, передает "Новое время". Но в случае такого силового сценария ситуация для России радикально ухудшится.

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"Потому что Украина готова к таким действиям, уровень ее боеспособности сильно повысился. А вот группа поддержки России ослаблена. Поэтому попытка решить "украинскую проблему" силовым путем будет, как мне кажется, самоубийственной для путинского режима. Это не означает, что она не может состояться, но она маловероятна", - подчеркнул Орешкин.

Политолог РФ отметил, что присоединение Крыма уже не радует россиян, а на первый план выходят проблемы социального характера.

"Поэтому отвлечь избирателей маленькой победоносной войной уже не получится. Все, что может случиться, — наверное, будет усилена пропагандистская составляющуя на российском ТВ, произойдет очередная горячка относительно того, какие украинцы подлые люди. Ну, и это уже не работает", - подытожил Орешкин.

Ранее российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что причиной "большой войны" с РФ может стать или кризис текущего режима, или крах российской экономики.

Обновлено. Журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в собственном доме.