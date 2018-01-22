"Большая война" с Россией неизбежна - журналист

Война для Кремля стала единственным инструментом влияния на внутреннюю политику России.

"Украина — первый претендент. Сирия — не сработала, (концепция — Ред.) "бандера убивает русских" народу понятнее", — сообщил в комментарии Realist'у российский журналист Аркадий Бабченко.

Также, по его словам, большая война с Россией неизбежна, остается вопрос только в ее сроках. Бабченко считает, то ее причиной может стать либо кризис текущего режима, либо крах российской экономики.

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Вместе с тем, журналист отмечает, что произойдет это не скоро, поскольку богатств, приобретенных Россией на торговле нефтью, может хватить на десятилетия.

"Для того, чтобы все изменилось, нужно большое потрясение, большая кровь. Германия сошла с ума в 30-х. Ее вылечили, но для этого понадобилась Вторая мировая война. Япония излечилась, когда были стерты с лица Земли два города. Россию тоже вылечат. Но лечение будет болезненным", — заявил Бабченко.

Ранее Бабченко заявлял, что большая война в Украине - один из наиболее вероятных вариантов развития событий.

Обновлено. Журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в собственном доме.