"ДНР" пытается продать уголь в Африку с помощью итальянского националиста – ИС

«Министерство угля и энергетики ДНР» активно пытается найти рынки сбыта угля, добываемого на оккупированной территории Донецкой области.

Читайте такжеВ "ЛДНР" ограничивают бюджетникам выезд на подконтрольную Украине территорию - Минобороны

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в частности, представители «ДНР» пытаются наладить поставки угля в страны африканского континента. «Указанные схемы планируется реализовать благодаря лоббированию и протекции депутата регионального парламента административной области Пьемонт (Италия) от партии «Братья Италии» (Fratelli d`Italia), главы «центра ДНР в Италии» Маурицио Марроне», – говорится в сообщении.

При этом, как сообщает ИС, на отдельных предприятиях «ДНР» растет задолженность по выплате заработной платы, что приводит к их ликвидации.

«В частности, по состоянию на сегодняшний день такая задолженность на предприятии «Артемуголь» (Горловка) составляет 241, 9 млн. руб, «Орджоникидзеуголь» (Енакиево) - 341,9 млн. руб.», – отмечает ИС.