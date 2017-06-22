На "отжатой" боевиками шахте в Макеевке растет социальное напряжение – ИС

На шахте им. Кирова (ГП «Макеевуголь»), национализированной российскими оккупантами, нарастает социальное напряжение из-за увольнений, сокращения выплат и их задержек.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», из более чем 3,5 тыс. работников на предприятии осталось меньше 800.

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Текущая заработная плата составляет 12-15 тыс. российских рублей, деньги выплачиваются частями, и с задержкой в несколько месяцев. Имеется задолженность за 2 месяца, и погасить ее руководству предприятия нечем.

Сейчас директором шахты является Валентин Даценко, который ранее был главным инженером (Даценко – гражданин Украины).