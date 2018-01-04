Пьяный боевик в оккупированной Макеевке повредил автомобиль миссии ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что в оккупированной Макеевке боевик в состоянии алкогольного опьянения нанес незначительное повреждение автомобилю миссии.

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Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 2 января до 19:30 3 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В подконтрольной "ДНР" Макеевке (12 км к северо-востоку от Донецка) мужчина повредил транспортное средство СММ", - говорится в отчете.

"3 января, располагаясь в Макеевке, СММ видела двух мужчин, которые, очевидно, находились в состоянии алкогольного опьянения, и утверждали, что они являются членами "ДНР". Один из них приблизился к СММ, делая гневные замечания. Вскоре, через некоторое время, СММ видела, как тот же мужчина ударил ногой пластиковую решетку радиатора автомобиля миссии, припаркованного в 10-15 м от места пребывания наблюдателей, нанеся незначительные повреждения транспортному средству. СММ немедленно покинула тот район", - говорится в отчете.