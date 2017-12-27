Обмен пленными: только двое человек из отбывших наказание 43 захотели вернуться в Луганск (фото)

15:44, 27 декабря 2017
Война
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На данный момент освободили первых 16 украинских граждан.

43 человека из 306 граждан, которых обменивают на украинских пленных, уже отбыли наказание в Украине.

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Из них только двое согласились на добровольную отправку в оккупированный Луганск, передает ТСН.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе начался обмен пленными по формуле 74 украинцы на 306 сторонников сепаратистов. Были освобождены первые 16 украинцев из оккупированной Луганщины. Украинская сторона, в свою очередь, сейчас передает "ЛНР" 99-х человек.

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Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе
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