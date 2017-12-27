На Донбассе начался долгожданный обмен пленными

На Донбассе начался масштабный обмен пленными по формуле "74 на 306" человек. Уже были освобождены первых 16 украинских пленных.

Как сообщает "ТСН", их привезли к пункту обмена пленными и завели в логистический центр КПП "Майорск". С украинской стороны людей еще не передавали.

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По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы относительно Донбасса Ирины Геращенко, сейчас оккупанты удерживают более 160 наших сограждан. Но за полтора года переговоров боевики подтвердили лишь 97. Остальных придется искать и дальше.

Как сообщал УНИАН, освобожденных из плена привезут на военный аэродром «Борисполь» около 19:00.