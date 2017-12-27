На Донбассе начался долгожданный обмен пленными
Уже были освобождены первых 16 украинских пленных.
На Донбассе начался масштабный обмен пленными по формуле "74 на 306" человек. Уже были освобождены первых 16 украинских пленных.
Как сообщает "ТСН", их привезли к пункту обмена пленными и завели в логистический центр КПП "Майорск". С украинской стороны людей еще не передавали.
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По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы относительно Донбасса Ирины Геращенко, сейчас оккупанты удерживают более 160 наших сограждан. Но за полтора года переговоров боевики подтвердили лишь 97. Остальных придется искать и дальше.
Как сообщал УНИАН, освобожденных из плена привезут на военный аэродром «Борисполь» около 19:00.