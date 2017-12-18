Боевики на Донбассе готовятся к наступлению - штаб АТО

По данным разведки, 19 декабря боевики ОРДЛО могу прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии столкновения в районе проведения антитеррористической операции из-за заявления Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В частности, враг планирует активизировать работу своих ДРГ на военных объектах Вооруженных Сил Украины, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличить количество провокационных обстрелов в сторону наших позиций и жилых кварталов населенных пунктов вблизи линии разграничения", - говорится в сообщении.

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Также в штабе АТО заявляют, что для обвинения сил АТО в нарушении Минских договоренностей боевики чаще будут обстреливать собственные позиции из ствольной артиллерии большого калибра, реактивных систем, танков и других видов вооружения.

"Данные провокации направлены на возмущение местного населения с целью негативного отношения, а иногда и агрессии в сторону Украинских войск. Как правило агрессор в основном активизирует подобные провокации в преддверии консультаций в «Нормандском формате» и заседания трехсторонней контактной группы в Минске (20 декабря 2017 года), плановых визитов представителей ОБСЕ, Красного креста и СМИ для дальнейшей дискредитации Украины в глазах международного сообщества и безосновательного обвинения в нарушении Минских соглашений", - добавили в штабе.