В Минске не определили дату обмена пленными, но обязались осуществить его до Нового года – ОБСЕ

Участники переговоров на заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не определили дату обмена пленными.

Об этом специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ТКГ Мартин Сайдик заявил по итогам сегодняшней встречи в Минске, сообщает БЕЛТА.

Он сообщил, что в центре внимания гуманитарной подгруппы была тематика обмена удерживаемыми лицами.

"Сегодня рабочая группа обсудила некоторые технические вопросы. Стороны еще не определили дату обмена, однако обязались совершить его до новогодних и рождественских праздников", - сказал Сайдик.

Читайте такжеВ СБУ подтвердили, что на видео боевиков украинские военнопленные

Также он рассказал, что экономическая подгруппа продолжила обсуждение вопроса погашения задолженности за поставленную воду и заключения контрактов на будущие поставки воды в системе "Карбонит", а также обеспечение функционирования компании "Вода Донбасса".

По словам Сайдика, подгруппа также продвинулась в разработке возможных процедур для погашения задолженности бывшим сотрудникам «Укрзализныци», которые проживают на оккупированных территориях.

Участники политической подгруппы ТКГ продолжили обсуждение вопросов, связанных с определением модальностей так называемой «формулы Штайнмайера» и ее будущей имплементации.

Как сообщал УНИАН, по итогам предыдущего заседания в Минске, которое состоялось 29 ноября, пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что участники группы готовы согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена заложниками.

Ранее лидер движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук, который является одним из представителей Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ, заявил, что украинская сторона настроена к рождественским и новогодним праздникам осуществить первый этап обмена пленными по формуле "306 на 74".