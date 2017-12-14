В Луганске боевики приговорили мужчину к 12 годам тюрьмы за украинскую песню в баре - комиссар ООН

Боевики «ЛНР» приговорили мужчину к 12 годам лишения свободы. Причиной его задержания стало исполнение украинской песни в местном баре. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), передает novosti.dn.ua.

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«31 октября 2017 «военный суд» «ЛНР» после закрытого «судебного разбирательства», который длился две недели, «приговорил» мужчину к 12 годам лишения свободы за «государственную измену». УВКПЧ обращает внимание, что хотя детали этого «обвинения» и «приговора» неизвестные, мужчины сначала был задержан за то, что он пел украинскую песню в местном баре», - говорится в документе.

В организации обеспокоены тем, что «адвокат защиты», который был назначен «МГБ ЛНР» принимал участие не во всех «судебных заседаниях» и никогда не посещал подзащитного во время его пребывания под стражей.