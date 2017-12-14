Путин признал создание на Донбассе "определенных военных" формирований и заговорил о "резне" (видео)

Президент России Владимира Путин утверждает, что на Донбассе нет российской армии, но признает создание «определенных военных и милицейских» формирований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин заявил на пресс-конференции.

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«Российской армии на территории Донбасса нет, но там действительно созданы определенные военные, милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса», - сказал он.

При этом Путин утверждает, что создание подобных формирований соответствует интересам людей, проживающих на временно оккупированных территориях.

«Потому что если у них там не будет такой возможности, то «резня» и даже хуже, чем в Сребренице (резня в Сребренице — одно из самых известных и кровавых событий гражданской войны в Югославии 1991-1995 годов – УНИАН), будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами, и их ничто не остановит, в том числе и обращение, как мне советовали некоторые западные коллеги (в случае развития подобных событий) в правозащитные международные организации», - сказал Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

В состав группировки российских войск на Донбассе входит 35,5 тыс. человек.