В суде Днепра в очередной раз отказались заочно судить боевиков "ЛНР" за сбитие самолета ВСУ (видео)

Дежурный судья Бабушкинского районного суда отказался заочно судить боевиков «ЛНР», которых обвиняют в крушении военного самолета Ил-76, в результате чего погибли 40 украинских военных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В сюжете отмечается, что рассмотрение дела не могут начать уже более полугода. В суде, в котором должны рассматривать дело, закончились судьи, все по неизвестным причинам отказывались начинать слушание. Теперь дело должны перенаправить в другой суд.

Трем боевикам заочно инкриминируют теракт. Среди подозреваемых экс-главарь т.н. «ЛНР» Игорь Плотницкий.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.