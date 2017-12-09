Украинские военные вчера на Донбассе 16 раз открывали ответный огонь - Мотузяник

За минувшие сутки украинские военнослужащие на Донбассе вынуждены были 16 раз открывать ответный огонь на обстрелы оккупантов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"Всего за минувшие сутки в районе проведения АТО зафиксировано 28 прицельных вражеских обстрелов. При этом враг выпустил в сторону наших позиций 107 мин калибром 120 и 82 мм. Наши бойцы 16 раз открывали ответный огонь, используя штатное оружие", - сказал спикер.

Мотузяник также отметил, что "вчера в результате обстрелов российско-оккупационными войсками погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Это произошло возле Водяного, Каменки и Травневого".

По словам Мотузяника, двое бойцов, которые вчера получили ранение и боевое травмирование, были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения и военные мобильные госпитали, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, 8 декабря ситуация в зоне АТО осложнилась: оккупанты 28 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины, погибли четверо бойцов, один ранен, еще один получил боевую травму.