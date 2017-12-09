На Донбассе погибли четверо украинских военных, еще один ранен – штаб АТО

За минувшие сутки российские гибридные войска 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо военнослужащих погибли, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"В случаях, когда вражеские обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, подразделения сил АТО отвечали противнику шквальным огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия...", - сказано в сводке.

На луганском направлении боевики из всего имеющегося пехотного вооружения и 120-мм минометов вели огонь по украинским позициям вблизи Травневого, где выпустили более полусотни мин. С наступлением сумерек огонь незаконных вооруженных формирований (НВФ) переместился чуть севернее, в район КПВВ Золотое. Его планируют открыть 9 декабря, пока будет длиться ремонт пешеходного моста в Станице Луганской.

В частности, боевики из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали подступы к Катериновки, Новоалександровки и Крымского, а из стрелкового оружия и гранатометов - оборонительные укрепления вблизи Золотого. Также из пехотного вооружения НВФ обстреливали украинских бойцов неподалеку Луганского и Зайцевого.

На донецком направлении пик огневой активности боевиков пришелся на первую половину суток. Боевики активно вели обстрелы из минометов и всего спектра пехотного вооружения в районе Водного на Приазовье и в пригороде Авдеевки. Вблизи Каменки украинские позиции активно обстреливал снайпер боевиков. С наступлением ночи под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали защитники шахты Бутовка.

Кроме того, в районе Водяного, Авдеевки, Майского, Северска и Станицы Луганской зафиксировано пролет беспилотника противника, запрещенного минскими договоренностями.

Напомним, до вечера пятницы, 8 декабря, российско-террористические войска 15 раз нарушили режим прекращения огня.