Обострение в АТО: 17 вражеских обстрелов, погиб военный, еще трое ранены

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины, применяя минометы различных калибров. В целом, за минувшие сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Об этом пишет пресс-центр АТО в Facebook.

Вследствие вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один – подорвался на растяжке и был ранен, и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

"На Луганском направлении, еще в светлое время суток, враг из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку Троицкого. Вечером, из гранатометов различных типов, противник обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Крымского, Лобачево, Валуйского и Новоалександровки, а из стрелкового оружия – наряду с Луганским, Зайцево и Станицей Луганской", - добавили в ведомстве.

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На Донецком направлении горячее всего было вблизи Авдеевки. У этого прифронтового города оккупанты неоднократно открывали огонь из 82-мм минометов и всего спектра легкого пехотного вооружения. "Из гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наших защитников в районе шахты Бутовка, и защитников Марьинки и Широкино", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Счастья и Марьинки зафиксирован пролет вражеских БПЛА, запрещенных Минскими договоренностями.

Ранее сообщалось, что боевики используют танки и минометы в зоне АТО.