Обострение в АТО: 38 вражеских обстрелов, один военный погиб, еще четверо ранены
Российско-оккупационные войска все чаще обстреливают позиции сил АТО из вооружения, которое должно было быть отведено от линии соприкосновения.
Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. В целом, за минувшие сутки зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих ранены, один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.
"Российско-оккупационные войска все чаще совершают обстрелы позиций сил АТО из вооружения, которое должно быть отведенным от линии соприкосновения, в том числе и с применением танков. На Луганском направлении, с наступлением темного времени суток, враг активизировался возле Троицкого и Луганского. Вблизи этих прифронтовых населенных пунктов противник вел огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали наши позиции неподалеку Новоалександровки, Желтого, Золотого и Крымского", - говорится в сообщении.
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На Донецком направлении, вечером эпицентр противостояния с Приазовья переместился в пригороды Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно открывали огонь из всего имеющегося пехотного вооружения, а ближе к полуночи более часа боевики вели огонь из вооружения танка.
"Из минометов калибра 82 мм противник обстреливал защитников Верхнеторецкого и Лебединского, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – защитников Талаковки и Марьинки", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что боевики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.