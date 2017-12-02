Боевики возобновили обстрелы прифронтовых населенных пунктов

С полуночи российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Читайте такжеРаненный на Донбассе украинский военный умер от полученных ранОб этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 2 декабря.

«Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины, и все чаще из оружия, которое давно должно было быть отведено от линии соприкосновения», - отметили в штабе.

Кроме того, сегодня днем оккупанты возобновили обстрелы непосредственно по прифронтовым населенным пунктам. «Под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия сегодня попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком. В результате обстрела последнего ранения получила 49-летняя женщина», - говорится в сводке.

На Луганском направлении, по данным штаба, террористы выпустили почти два десятка мин калибра 120-мм по защитникам Луганского на Светлодарской дуге. Под минометный огонь разных калибров попали защитники Троицкого и Золотого.

На Донецком направлении, говорится в сводке, из 120- и 82-мм минометов боевики днем били по укреплениям сил АТО вблизи Водяного и Талаковки. Из гранатометов они нарушали перемирие в пригороде Авдеевки. В районе Красногоровки украинские защитники попали под огонь снайпера.