Боевики блокируют возобновление электроснабжения на Донбассе
В частности, жители Травневого более двух недель остаются без централизованного электроснабжения в результате повреждения линии электропередачи боевиками.
Главари российско-оккупационных бандформирований на Донбассе блокируют возобновление электроснабжения в Травневом Донецкой области и в Катериновке Луганской области.
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Как сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook, об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.
Согласно информации, жители Травневого более двух недель остаются без централизованного электроснабжения в результате повреждения линии электропередачи боевиками.
Кроме того, в аналогичной ситуации находится и село Катериновка Луганской области.
"Украинская сторона организовала и обеспечила все необходимые условия для проведения ремонтных работ. В свою очередь главари ОРДО и ОРЛО намеренно блокируют восстановление поврежденных линий электроснабжения и нагло заявляют, что "их ремонт нецелесообразен". Учитывая ухудшение погодных условий и снижение температуры, условия проживания жителей этих населенных пунктов ежедневно ухудшаются", - говорится в заявлении.
По мнению представителей СЦКК, таким образом попираются интересы населения, нарушаются Минские договоренности и дестабилизируется ситуация на Донбассе.