Боевики блокируют возобновление электроснабжения на Донбассе

Главари российско-оккупационных бандформирований на Донбассе блокируют возобновление электроснабжения в Травневом Донецкой области и в Катериновке Луганской области.

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Как сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в Facebook, об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.

Согласно информации, жители Травневого более двух недель остаются без централизованного электроснабжения в результате повреждения линии электропередачи боевиками.

Кроме того, в аналогичной ситуации находится и село Катериновка Луганской области.

"Украинская сторона организовала и обеспечила все необходимые условия для проведения ремонтных работ. В свою очередь главари ОРДО и ОРЛО намеренно блокируют восстановление поврежденных линий электроснабжения и нагло заявляют, что "их ремонт нецелесообразен". Учитывая ухудшение погодных условий и снижение температуры, условия проживания жителей этих населенных пунктов ежедневно ухудшаются", - говорится в заявлении.

По мнению представителей СЦКК, таким образом попираются интересы населения, нарушаются Минские договоренности и дестабилизируется ситуация на Донбассе.