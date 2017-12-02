В Донецкой области во время обстрела со стороны боевиков была ранена женщина (видео)

В Донецкой области во время обстрела боевиками поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района местная жительница, 1986 года рождения, получила осколочное ранение ноги.

Читайте такжеБоевики в течение девяти часов обстреливали Марьинку (фото)Об этом сообщили в Дружковском отделении полиции Краматорского отдела полиции Донецкой области.

"Сегодня около 10-и часов утра поселок Верхнеторецкое Ясиноватского района подвергся очередному обстрелу со стороны боевиков. В это время потерпевшая находилась на улице Октябрьской возле магазина «Хуторок»", - говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, раненая была госпитализирована в больницу города Торецка.

Сообщается, что на место происшествия направлены полицейские из Краматорска для документирования последствий обстрела.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").