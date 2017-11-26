Война на Донбассе уже проиграна Москвой – политолог

Заявления Владимира Путина, что нужно усиливать военную промышленность России, не несут никакой угрозы. Это могут быть только устрашения Запада.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в интервью изданию "Апостроф".

"Да ничего она не означает. Разве что еще раз напугать какой-то военной угрозой в сторону Запада. Ну и пойти навстречу своим генералам, которые требуют новых многомиллиардных расходов", — пояснил политолог.

Что касается эскалации конфликта на Донбассе, то Путин на это точно не пойдет, уверен Пионтковский, ведь он прекрасно понимает, что за ней будет.

Читайте такжеПорошенко о ситуации в Луганске: ВСУ готовы к любому развитию событий

"Наоборот, все дипломатические шаги последнего времени свидетельствуют о том, что он отчаянно ищет какого-то соглашения с Западом, хочет продать Западу какие-то конструктивные якобы шаги для того, чтобы не вводились в действие санкции, предусмотренные Конгрессом", — сказал политолог.

Он добавил, что серьезный сценарий по агрессии на Донбассе был весной и летом 2014 года. Тогда в Москве реально думали об аннексии 10-12 украинских областей. Но эту войну Москва уже проиграла, и даже в Кремле это понимают.

"В Кремле мечтают о том, чтобы как-то договориться с Западом — с Донбасса они отползут, но Крым останется. Вот если бы сегодня Украина и Запад предложили это Москве, то они с удовольствием приняли бы", — считает эксперт.