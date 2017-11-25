Переворот в "ЛНР": появились доказательства сотрудничества Корнета с частной российской армией "Вагнера" (аудио)

СБУ подтвердила прибытие из России на территорию временно оккупированных районов Луганской области дополнительных сил ЧВК "Вагнера" для вооруженной поддержки так называемого министра "внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"По нашей информации, на помощь "мятежному" Корнету приехали боевики так называемой" частной военной компании "Вагнера", - говорится в сообщении.

Так, СБУ задокументировала, что дружба руководителя ЧВК "Вагнера" Уткина с Корнетом имеет давнюю историю, в частности в вопросе "зачистки патриотов "ЛНР".

На аудиозаписях разговоров Вагнера с Корнетом можно услышать обсуждения деталей ликвидации и разоружения бандформирований неугодных главарей террористов Бэтмена, Одессы, Косогора, Фомы, различных "казачьих" группировок.

Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Главарем террористической организации "Луганская народная республика" стал так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.