На фоне переворота в "ЛНР" боевики под Луганском активно перемещают технику – ИС

На фоне событий в Луганске продолжается активное движение сил и средств в оперативно-тактических тылах «2-го АК ЛНР».

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в частности, фиксировалось перемещение бронетехники (до 10 ед. БТР-70\80) на участке Белое – Гаевое по направлению к Луганску. Не менее 12 КамАЗов и Уралов с живой силой, 2 МТ-ЛБ, 2 УАЗ «Патриот» - севернее н.п.Ровеньки по направлению к Новофёдоровке.

«Активное движение грузового автотранспорта и бронетехники (БМП, БТР) на объездной Луганска, через Краснодон (в оба направления)», – добавили в ИС.