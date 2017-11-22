Главаря "ЛНР" Плотницкого с семьей и охраной заблокировали в подвале - СМИ

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сейчас заблокирован в подвальных помещениях администрации в Луганске. Об этом пишут сепаратистские СМИ со ссылкой на источник в "силовых структурах республики" .

По их данным, вместе с Плотницким в подвале удерживают его охрану, жену и обвиняемую в государственной измене "главу администрации" Ирину Тайцман.

Источник также рассказал, что вскоре готовится быстрая "разблокировка" Плотницкого и задержание его ближайшего окружения, причастного к попытке переворота.

Читайте такжеЛуганский путч: революция пауков в банке

Отдельно также отмечается, что сейчас "прокуратура ЛНР" захвачена силами "МВД", а ряд "чиновников" арестованы.

В то же время на сайте "главы ЛНР" появился текст обращения Плотницкого, в котором он говорит, что никуда не выезжал с территории "ЛНР".

"Я никуда не выезжал и в ближайшее время не планирую. Каждый житель "ЛНР", который хоть раз сталкивался со мной на пункте пропуска, знает, что я, как и любой другой гражданин, стою в очереди и пересекаю границу, как и все, поэтому все видят, когда я уезжаю и когда приезжаю", - заявил Плотницкий.

При этом происходящее в Луганске он назвал попыткой государственного переворота.

Как сообщал УНИАН, сын главаря "ЛНР" Плотницкого отказался говорить журналистам, где сейчас его отец.