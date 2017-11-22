Сын главаря "ЛНР" Плотницкого отказался говорить журналистам, где сейчас его отец

Сын главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, который давно сбежал в Россию, не хочет общаться с украинскими СМИ. Об этом пишет ТСН.

Журналисты позвонили Станиславу Плотницкому чтобы узнать, где находится его отец. Ведь информация о месте нахождения руководителя так называемой "ЛНР" поступает противоречивая.

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Однако Станислава обеспокоил украинский номер, с которого ему звонили журналисты. Он избежал ответов на вопрос о том, когда в последний раз общался с отцом, где тот находится и жив ли вообще. И предложил следить за обновлениями в соцсетях, после чего бросил трубку.

О сыне Плотницкого известно, что по крайней мере с января 2016 года он является гражданином РФ и имеет там бизнес – магазин комиссионной бытовой техники.

Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а в противостояние были вовлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где ранее размещалось областное управление МВД Украины.