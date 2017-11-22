Украинец, который работал в России: к границе стягивали бронированную технику (видео)

Несколько дней назад в Луганской области сотрудники Госпогранслужбы задержали за незаконное пересечение государственной границы Украины мужчину, который направлялся из России, минуя пункты пропуска.

Нарушителем оказался украинец, который рассказал об обстоятельствах своего "путешествия". Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Наш соотечественник, 1984 года рождения, более трех лет работал в Воронежской области в РФ за мизерную плату из-за отсутствия паспортного документа, ведь у него его изъяли незаконным путем. Работа мужчины заключалась в перепродаже топлива, которое он, при содействии работодателя, генерала МВД РФ в отставке, получал в российских военных", - говорится в сообщении.

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Кроме того, украинец рассказал, что через населенный пункт Кантемировка, Воронежской области, где он жил, 2-3 раза в месяц в сторону украино-российской границы следовало большое количество бронированной техники. С одного такого эшелона мужчина получал незаконным путем около 1000 литров дизтоплива, которое сливалось с бронетехники.

"В беседах с российскими военными, сопровождавшими такие эшелоны, мужчине стало известно, что они направляются якобы на тактические учения в Ростовскую область недалеко от украинской границы. Но из собственных наблюдений задержанный сообщил, что в обратную сторону техники возвращалось значительно меньше", - рассказали пограничники.

За пренебрежительное отношение к нему в России и угрозы мужчина решил вернуться в Украину. Однако из-за отсутствия у него паспортного документа он хотел пересечь российско-украинскую границу вне пункта пропуска близ н.п. Меловое Луганской области, где и был задержан украинскими пограничниками.

Как сообщалось, в ОБСЕ показали военную колонну, которая вошла в Луганск.

Ранее в сети обнародовали видео въезда в Луганск длинной колонны военной техники, которая, по словам очевидцев, состоит преимущественно из КамАЗов.

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