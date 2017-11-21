"Силовой переворот и захват власти": в ИС рассказали о мятеже "министра ЛНР" против Плотницкого

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил подробности о конфликте главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и "министра МВД" Игоря Корнета в Луганске. Об этом он написал в Facebook.

"После долгого противостояния главарь «ЛНР» И.Плотницкий уволил «министра внутренних дел ЛНР» И.Корнета сформулировкой «в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела», «временным исполняющим обязанности министра» назначен «начальник криминальной полиции МВД ЛНР» В.Черков", - сказано в сообщении.

Читайте такжеЗахват центра Луганска: сообщается о подготовке арестов главарей "ЛНР" (видео)

Непосредственно перед увольнением, в рамках противостояния с главарем «ЛНР» Корнет дал указание подчиненным ему подразделениям перейти на «усиленный режим службы».

"В частности, всем сотрудникам «МВД ЛНР» было запрещено покидать свои рабочие места «вплоть до особого распоряжения», организованы боевые дежурства для возможного противостояния физическому захвату объектов «МВД ЛНР» подразделениями иных «силовых ведомств ЛНР», лояльных И.Плотницкому. В окружении Плотницкого эти меры вызвали резонанс с формулировкой о подготовке Корнетом «силового переворота и захвата власти», - добавил Тымчук.

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Луганска под бывшее управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. 20 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам.