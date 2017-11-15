Путин провёл телефонный разговор с главарями "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главарями российских боевиков на Донбассе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с главой "Донецкой Народной Республики" Александром Захарченко и главой "Луганской Народной Республики" Игорем Плотницким", - говорится в сообщении.

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При этом в релизе не используется определение "самопровозглашенные республики", как их называли ранее в Кремле по отношению к оккупированному Донбассу.

Заявляется, что обсуждалась инициатива лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной и оккупированным Донбассом.

"Руководители "ДНР" и "ЛНР" инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны", - говорится в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Истре Московской области заявил, что "сделает всё от него зависящее", чтобы провести обмен пленными с Украиной. Об этом Путин заявил, отвечая просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.