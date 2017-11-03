Миссия США при ОБСЕ: российские "гумконвои" доказывают участие РФ в конфликте на Донбассе

Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала российские конвои с так называемой «гуманитарной помощью» весомым доказательством участия Российской Федерации в конфликте на Донбассе. Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия).

«Весомые доказательства причастности России к конфликту сохраняются», - сказал Кемиен.

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В этой связи дипломат отметил, что 26 октября конвой в составе 17 грузовиков пересек международно признанную границу из России в Украину без надлежащего контроля или таможенного досмотра со стороны украинских властей.

«Эти конвои явно нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а фундаментальные международные гуманитарные принципы не соблюдаются», - подчеркнул дипломат.

Также он отметил, что 19 октября снимки камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили размещение военных грузовиков и прицепов возле железнодорожных объектов на территории, контролируемой управляемыми Россией силами.

Кемиен подчеркнул, что российская продолжающаяся кампания, направленная на препятствование доступу СММ для наблюдения на Донбассе, включая участок российско-украинской границы, мешает миссии выполнять ее задачи в соответствии с мандатом.

«Мы еще раз призываем предоставить СММ беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в полном соответствии с мандатом миссии, включая международно признанную границу», - заявил дипломат.

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«Размещение вооружения, которое должно быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями, также остается проблемой. Тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня, остаются на поле боя, несмотря на обещания отвести это оружие неизбирательного действия из зоны безопасности. Соединенные Штаты повторяют свой призыв к сторонам выполнять обязательства, определенные в Минских соглашениях. Мы снова призываем Россию как инициатора конфликта использовать свое влияние и остановить боевые действия и начать разведение сил и отвод вооружения», - отметил Кемиен.

Кроме того, он сказал, что «Соединенные Штаты снова призывают Россию прекратить ее репрессивные действия в оккупированном Крыму и вернуть контроль над Крымом Украине».

«Мы снова призываем Российскую Федерацию прекратить ее продолжающуюся кампанию политически мотивированного судебного преследования против Меджлиса и освободить десятки украинских политических заключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму», - добавил дипломат и подчеркнул, что США никогда не признают аннексию полуострова.

«Связанные с Крымом санкции в отношении России будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - заявил Кемиен.