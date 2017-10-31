В СБУ сообщили о предотвращении диверсии на объекте инфраструктуры в Донецкой области

Служба безопасности Украины предотвратила диверсию на объекте инфраструктуры в Донецкой области, подозреваемый задержан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге сегодня в Киеве.

«Сейчас проходит документирование еще одного преступления и задержан человек, который в Донецкой области почти с килограммом взрывчатки планировал подорвать объект инфраструктуры», - сказал Грицак.

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Другие детали Грицак пообещал предоставить завтра, 1 ноября.

По его словам, в течение 2016-2017 годов подразделения СБУ предотвратили 22 террористических акта, задержаны 62 человека.

«Нами установлены около 1 тыс. участников диверсионных групп, из которых задержаны - 114, осуждены - 54", - сообщил председатель СБУ.