Из Днепра в Винницу доставили 9 раненых бойцов АТО (видео)

Девять раненых на Донбассе бойцов АТО переправили из Днепра в Винницу. Об этом говорится в сюжете 5 канала.

В областной больнице имени Мечникова в Днепре их состояние стабилизировали, теперь в Винницком военно-медицинском центре им предстоит лечение и реабилитация.

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Военный Юрий Рудый вблизи Попасной подорвался на вражеской мине, с многочисленными осколочными ранениями его доставили в больницу. Кроме того, двое бойцов АТО сейчас находятся в реанимации.

После лечения защитников Украины отправят на реабилитацию в санаторий.