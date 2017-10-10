Из Днепра в Винницу доставили 9 раненых бойцов АТО (видео)
16:08, 10 октября 2017Война
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Двое украинских военных в Виннице сейчас находятся в реанимации.
Девять раненых на Донбассе бойцов АТО переправили из Днепра в Винницу. Об этом говорится в сюжете 5 канала.
В областной больнице имени Мечникова в Днепре их состояние стабилизировали, теперь в Винницком военно-медицинском центре им предстоит лечение и реабилитация.
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Военный Юрий Рудый вблизи Попасной подорвался на вражеской мине, с многочисленными осколочными ранениями его доставили в больницу. Кроме того, двое бойцов АТО сейчас находятся в реанимации.
После лечения защитников Украины отправят на реабилитацию в санаторий.
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