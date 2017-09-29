Гибель наблюдателя ОБСЕ в оккупированной Луганской области: Киев назвал обвинения Москвы нелепыми

В Министерстве иностранных дел Украины назвали нелепыми обвинения Российской Федерации в гибели наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной части Луганской области.

Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постоянный представитель Украины при международных организациях Игорь Прокопчук. Текст его выступления опубликован на сайте Постоянного представительства Украины при международных организациях.

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В частности, посол отметил, что безопасность и охрана Специальной мониторинговой миссии в Украине должны несомненно оставаться приоритетом для всех стран-членов ОБСЕ, которые в 2014 году дали согласие на начало этой миссии.

«Одна из этих стран - Российская Федерация - пытается избежать своей ответственности за серьезные инциденты с наблюдателями СММ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, контролируемых её гибридными силами, включая трагический инцидент, произошедший 23 апреля 2017 возле села Пришиб», - сказал Прокопчук.

«Сегодня мы слышали нелепость так называемых выводов, сделанных Россией на основе доклада внешнего расследования инцидента. Целью российской стороны было уклонение от ответственности, когда она объявила свою идею о размещении миротворческой операции ООН, которая будет ограничена только защитой наблюдателей ОБСЕ», - заявил Прокопчук.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе МИД России заявили, что постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене обвинил Украину в гибели наблюдателя СММ ОБСЕ на оккупированной части Луганской области.

***23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое расположено на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ Джозеф Стоун, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, были ранены наблюдатели из Германии и Чехии.

В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы дать возможность ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента.