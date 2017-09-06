Закон об амнистии участников АТО опубликован в "Голосе Украины"

Закон "Об амнистии в 2016 году" опубликован в газете "Голос Украины" (выпуск № 163 (6668) от 6 сентября 2017 года). Таким образом, завтра закон вступит в силу.

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"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и подлежит исполнению в течение трех месяцев", - говорится в опубликованном документе.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. «Речь идет об амнистии для тех, кто прошел горнило войны, защищал Украину от российских захватчиков, но не совершил тяжких преступлений", - прокомментировал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что амнистия коснется около 1700 участников антитеррористической операции, совершивших нетяжкие преступления.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2016 года президент вернул на повторное рассмотрение в Верховную Раду закон "Об амнистии в 2016 году" (№ 4255), который парламент принял 7 июля.

22 декабря 2016 года Верховная Рада после многих попыток приняла закон "Об амнистии в 2016 году» с предложениями президента.

Законом предусмотрено освободить от отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих: осужденных за преступления небольшой и средней тяжести; осужденных впервые за тяжкие преступления, если они на день вступления в силу данного закона отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

Также законом предусмотрено освободить от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, признанных виновными в совершении умышленного преступления, которое не является тяжким или особо тяжким; лиц, признанных виновными в совершении неосторожного преступления, которое не является особо тяжким, а также лиц, уголовные дела в отношении которых по указанным преступлениям рассмотрены судами, но приговоры по ним не вступили в законную силу, в частности, на момент совершения преступления были несовершеннолетними; женщин, беременных на день вступления в силу этого закона; лиц, которые на день вступления в силу этого закона достигли пенсионного возраста; инвалидов войны, участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Освобождаются из мест лишения свободы осужденные, неотбытая часть наказания у которых на день вступления в силу данного закона составляет менее одного года.

Действие закона распространяется на лиц, совершивших преступления до дня вступления в силу включительно, и не распространяется на лиц, совершивших действующие или продолжающиеся преступления, если они закончены, прекращены или прерваны после вступления в силу данного закона.