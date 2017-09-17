На Донетчине упал российский беспилотник "Орлан" - штаб АТО (фото)

На Донетчине вблизи Виноградовки упал российский беспилотник «Орлан-10», в этот раз украинская ПВО не успела сбить его, хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Об этом пресс-служба штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

Читайте такжеЗа минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, один получил ранения - спикер Минобороны

«Вчера в первой половине дня «Орлан» упал сам, из-за технического сбоя системы. Он соответствует модели, которую изготавливают в России. Разработкой «Орлан-10» занимается российское предприятие под названием «Специальный технологический центр». Корпус и двигатель — российского производства, электронная «начинка» родом из Тайваня, что, впрочем, совсем не удивляет», - сказано в сообщении.

Отмечается, что этот БПЛА Россия часто применяет на Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии.

«Беспилотный летательный аппарат недешевый – 18 миллионов рублей стоит сам комплекс, а стоимость самолета колеблется в районе 5-7 млн. рублей. Эти БПЛА несут серьезную угрозу и, как правило, применяются комплексно, по 2-3 самолета на операцию. Если в группе три летательных аппарата, то первый ведет разведку с высоты 1000-1500 м, второй — это БПЛА радиоэлектронной борьбы, третий — ретранслятор, который осуществляет передачу разведывательной информации центра управления (высота 4,5–5 км и более). Чаще в группе два аппарата — разведчик и ретранслятор. Вероятно, что в группах из двух БПЛА на разведчику установлено дополнительное оборудование для создания активных шумовых помех», - пояснили в штабе.

В пресс-центре отметили, что по классификации «Орлан-10» относится к оперативно-тактическим, малого радиуса действия. Кроме того, аппарат не требует взлетно-посадочной полосы для взлета и посадки, стартует с катапульты. Также может приземляться с парашютом, для демпфирования удара при приземлении применяется пневматический буфер.