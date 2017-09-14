Точно поражают цель: появились впечатляющие фото испытаний украинско-польского ударного беспилотника

Разведывательно-ударный комплекс «Сокол» является продуктом успешной кооперации украинского предприятия «Чезара» с польскими партнерами.

Как сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний на полигоне Гончаровское Черниговской области, одна из задач, которую ставила СНБО перед отечественным обороно-промышленным комплексом, – «налаживание производства качественных беспилотных летательных аппаратов боевого применения».

Как сообщал УНИАН, испытанный сегодня разведывательно-ударный комплекс «Сокол» состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, что делает его способным находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия.

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«Испытания прошли успешно, продемонстрировали эффективность этих беспилотных комплексов. Следующий шаг – поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО после совещания с производителями и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА «значительно большей дальности применения и с более мощными боевыми характеристиками».