Военным в зоне АТО никто не запрещал открывать огонь, когда есть угроза жизни - Полторак

Министр обороны Степан Полторак подчеркивает, что украинским военнослужащим в зоне АТО не запрещали открывать ответный огонь, когда есть угроза их жизни или угроза захвата позиций.

Читайте такжеШтаб АТО: украинские военные дважды за сутки открывали ответный огоньКак сообщается на сайте Министерства обороны, об этом он заявил на брифинге во Львовской области.

"Никто не запрещал военнослужащим открывать ответный огонь, когда есть угроза жизни наших военных или угроза захвата наших позиций, либо угроза проведения наступательных действий. Такого никогда не было и не будет!" - подчеркнул Полторак.