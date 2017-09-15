Под Авдеевкой погиб украинский военный "Матрос" (видео)

Под Авдеевкой погиб Сергей Альмужний с позывным "Матрос". На фронт он пошел добровольцем в батальон "Донбасс", потом присоединился к 72-й бригаде ВСУ и все время попросился на передовую.

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Его знали как неуемного и неравнодушного человека. В результате гранатометного обстрела в Песках ранены двое украинских бойцов, их состояние оценивают как средней тяжести.

"Маленький, забавный, все время попадал в разные веселые истории. Но когда пытались отстранить его комбата за того, что отпустил в отпуск на Блокаду - оборвал телефоны всем, кого знал. Встал на защиту командира... Не смолчал в ответ на наглость гниды - генерала на нуле. Простой, честный, неравнодушный... Согласно предварительной информации снайпер... Никак не могу поверить. И никто из наших не может", - написал на своей странице в Facebook Семен Семенченко.

Как сообщал штаб АТО, 14 сентября около 21 часа из гранатометов и пулеметов противник начал обстрел позиции ВСУ неподалеку шахты Бутовка. Бойцы АТО огнем в ответ заставили боевиков к соблюдению режима тишины. В результате противостояния погиб один военнослужащий сил АТО.