В результате противостояния возле шахты Бутовка ВСУ понесли потери

На Донбассе в конце прошлых суток обстановка несколько обострилась, однако осталась контролируемой украинской армией. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Горячо было на Приморском направлении. Трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники открывали огонь в районе Водяного. 7 мин калибра 82 миллиметра боевики выпустили около Марьинки. Также под вражеские обстрелы попали наши укрепления на подступах к Павлополю, Талаковки, Гнутово.

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Неспокойно было и на Донецком направлении. Из минометов и вооружения БМП оккупанты били по позициям украинских военных возле Зайцево, из гранатометов дважды накрывали Авдеевскую промзону. А около 21 часа из гранатометов и пулеметов противник начал обстрел позиции ВСУ неподалеку шахты Бутовка. Бойцы АТО огнем в ответ заставили боевиков к соблюдению режима тишины. К сожалению, в результате этого противостояния погиб один военнослужащий сил АТО.

На Луганском направлении после почти недельного затишья российские оккупанты вечером и ночью 6 раз из минометов, различных видов гранатометов, стрелкового оружия били по нашим опорных пунктах возле Крымского.

"В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 28 раз нарушили перемирие. Силы АТО 13 раз открывали огонь в ответ. В результате боевых действий 1 украинский военный погиб, двое получили ранения", - сообщили в штабе.

Как сообщал штаб АТО, в течение 13 сентября российско-оккупационные бандформирования 25 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ, в результате чего один украинский военный был ранен.