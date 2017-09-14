В Беларуси стартуют российские военные учения "Запад-2017"

В Беларуси 14 сентября начинаются совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017". Эти учения являются восстановлением советской традиции учений стран Варшавского договора, который таким образом готовился противостоять НАТО.

Беларусь и Россия с 2009 года решили возобновить эти учения, хотя потенциального врага не называли. Их проводят раз в два года поочередно на территории Беларуси и России – лишь в 2015 году не было таких учений, передает Радио Свобода.

Особенность учений в 2017 году – изменение геополитической обстановки: агрессивные действия России против Украины и ее противостояние с НАТО, и Беларусь, которая была переговорной площадкой для Украины и России в обсуждении проблемы Донбасса, по словам военных аналитиков, выступает как союзник страны-агрессора.

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По данным белорусского министерства обороны, на территории Беларуси учения пройдут на семи полигонах и в отдельных местностях, будут учиться 10 тысяч 200 военнослужащих, из них семь тысяч – из белорусских подразделений, три тысячи – из российских.

Такими силами совершать агрессию против соседей или аннексию невозможно, настаивают белорусские военные. Белорусская оппозиция опасается, что Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси, ведь его политика является непредсказуемой. В частности, ведущий белорусский оппозиционный лидер Николай Статкевич оценивает такую вероятность в 10 процентов.

Министерство обороны Беларуси 13 сентября вновь отметило оборонительный характер учений "Запад-2017" и обещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, оставят белорусскую территорию до 30 сентября.

Как будут проходить учения "Запад", минобороны Беларуси обещает отчитываться ежедневно на брифингах и пресс-релизах, аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что реальная численность участников учений "Запад-2017" составит около 240 тысяч человек. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеет общую границу с Россией.

В Минобороны РФ уверяют, что в рамках "антитеррористических" учений "Запад-2017" не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, и задействуют 13 тысяч военнослужащих и 250 танков.