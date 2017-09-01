Neue Zürcher Zeitung: Обеспокоенность из-за масштабных учений России

Москва и Минск направляют большие военные силы на границу НАТО. То, что Москва не предоставляет данных об учениях, вызывает еще большую нервозность в странах Балтии и в Брюсселе. Об этом пишет Никлаус Нусплигер в статье "Обеспокоенность из-за масштабных учений России", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

"Запад" – это плановые военные учения, корни которых восходят к советской эпохе. Даже после окончания холодной войны масштабные учения все равно проводятся каждые четыре года, поэтому неудивительно, что с 14 по 20 сентября российским и белорусским войскам предстоит их пройти. Тем не менее, в странах Балтии и Польше царит обеспокоенность. Нервозность ощущается и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе; ведущие СМИ из стран НАТО с тревогой наблюдают за учениями "Запад-2017".

Сокрытие численности войск

Недоверие пробуждает, прежде всего, сокрытие количества войск, участвующих в учениях: западные правительства полагают, что в учениях задействуют до 100 000 российских и белорусских солдат – чрезвычайно большое число, которое соответствует самым масштабным учениям "Запад" в советские времена. Москва обвиняет Запад в паникерстве и говорит о примерно 12 000 солдат, что ниже порога, который требует присутствия наблюдателей ОБСЕ из других государств. По словам заседания Совета Россия-НАТО в середине июля, генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал, что у НАТО есть все основания полагать, что в этом мероприятии примет участие гораздо больше войск, чем заявила Россия.

Россия и Беларусь все же допустили иностранных наблюдателей. Недавно Литва подтвердила отправку группы экспертов. По приглашению Москвы, НАТО также может отправить экспертов в день, когда разрешены визиты. Однако, альянс раскритиковал это предложение, потому что это не является полноценной заменой официального наблюдения в соответствии с правилами ОБСЕ. Учитывая напряженность между НАТО и Россией с самого начала кризиса в Украине, нервозность остается на высоком уровне. В правительственных кругах стран НАТО указывают на то, что ранее учения "Запад" брали за основу агрессивные сценарии, которые предусматривали обычные и даже ядерные атаки на страны НАТО. Кроме того, президент России Владимир Путин – мастер гибридной войны, и он понимает, как переводить учения в наступательные операции. Аннексия Крыма в 2014 году, и вторжение в Грузию в 2008 году Москва начинала с военных учений.

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Худшие сценарии развития событий на Западе могут быть частью психологической войны, но недоверие также связано с Путиным лично. В предыдущих учениях Россия занижала количество войск, а с 2014 года проводила необъявленные учения. Хотя "Венский документ о мерах доверия и безопасности" ОБСЕ требует не только допуска иностранных наблюдателей, но и уведомления о масштабных учениях за 42 дня до начала.

НАТО также укрепляет свое присутствие

По словам чиновника НАТО, альянс не будет проводить никаких "контр-учений". Тем не менее, в последнее время НАТО также активизировало свою деятельность на восточном фланге. Под руководством Соединенных Штатов этим летом 25 000 солдат прошли обучение в Венгрии, Румынии и Болгарии, а Беларусь подала заявку в ОБСЕ для приема наблюдателей. Впервые в рамках учений войска НАТО также реализовали возврат прохода Сувалки. Если Россия захватит 104-километровую границу, она сможет создать коридор между эксклавом Калининград и Беларусью – и прибалтийскими государствами из остальной части НАТО и отрезать западные линии снабжения.

В ответ на кризис в Украине НАТО уже направило в Польшу батальон из почти 1000 человек. Он должен обеспечить безопасность четырех союзников и показать, что Москва при нападении сразу же столкнется с солдатами из всего альянса. Однако, скромное "присутствие на передовой" не смогло бы предотвратить российскую атаку и явно имеет оборонительный характер. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил "Запад-2017" в прямую зависимость с "активизацией деятельности НАТО вдоль границ", что вынудило Москву к оборонным мерам.

"Троянский конь"?

Неясно, какие сценарии лежат в основе учений "Запад-2017", и какие цели преследует Москва. Спекуляции варьируются от учений для захвата Сувалки до сопровождаемой дезинформацией попытки проникновения солдат в страны Балтии, как во время аннексии Крыма. Дополнительную обеспокоенность вызывает участие 1-й гвардейской танковой армии. Армия, известная во времена Второй мировой войны, ориентирована на наступление, она была реорганизована в 2015 году. Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала "Запад" "агрессивным маневром против Запада".

Но здравомыслящие наблюдатели считают маловероятным, что Путин действительно нарушит территориальную целостность государства НАТО и спровоцирует военный конфликт. Более правдоподобным кажется сценарий, согласно которому, после окончания учений "Запад", Москва просто не выведет из Беларуси солдат, военную технику и снаряжение. Главнокомандующий американских войск в Европе Бен Ходжес выразил обеспокоенность из-за того, что "Запад" может оказаться "троянским конем". Минобороны России назвало бы это просто "фарсом", цель которого заключается в том, чтобы оправдать "активное наращивание вооружений в НАТО". Но в интересах России – исключить поворот Беларуси к Западу в долгосрочной перспективе и длительное время создавать неопределенность на границе с Польшей и странами Балтии. В этом отношении Путин будет рад обеспокоенности, которая сама по себе уже вызвала планы по проведению "Запада".