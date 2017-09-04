В Марьинке ранили украинского военного "Деда" (видео)

В Марьинке в результате нарушения боевиками "школьного перемирия" осколками снаряда ранен боец, который ремонтировал укрепления.

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"Шаман" и "Кузьма" были неподалеку от 54-летнего сослуживца "Деда", когда рядом с ним разорвался снаряд. По свежим следам крови видно, насколько долгим был путь эвакуации бойца АТО в безопасное место, где бойца забрали медики.

Раненого отвезли в ближайшую больницу, где ему сделали операцию. "Когда мы приехали, наложили жгуты, перевязки, кровотечение было остановлено", - рассказал врач Вадим Коваленко.

Как сообщал штаб АТО, за сутки контролируемые Россией боевики 9 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.