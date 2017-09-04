Сегодня наиболее неспокойно было на Мариупольском направлении – штаб АТО

За сутки контролируемые Россией боевики 9 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, обнародованной в социальной сети Facebook.

"С начала суток в районе проведения АТО активность противника, по сравнению с прошлым днем, несколько уменьшилась", - утверждают в штабе.

В то же время отмечается, что наиболее беспокойно было на Приморском направлении, вблизи Водяного. В этом районе с полуночи враг 5 раз обстреливал украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, гранатометы и стрелковое оружие преступники применяли в окрестностях Марьинки.

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Также сказано, что на Донецком направлении под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды оказались украинские опорные пункты в Авдеевской промзоне, а возле Невельского бандиты били из подствольного гранатомета.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции сил АТО. Подавляющее большинство огневых провокаций были непродолжительные и не представляли прямой угрозы жизни наших военных", - заявили в штабе.