Украина подготовила границу к российским военным учениям в Беларуси (фоторепортаж)

С начала сентября Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы. Это связано с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В частности, в пограничном ведомстве стартовали двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы. Они проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ. К учениям также привлекаются резервы пограничного ведомства.

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"Сейчас идет усиление всех, без исключения, участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, западной, южной, восточной участках и на границе с оккупированным Крымом", - рассказали в ГПСУ.

Пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией. Такие меры продлятся минимум до окончания учений "Запад-2017".

Как известно, в Беларуси задолго до начала совместных с Россией учений уже начинают прибывать российские военнослужащие и техника.