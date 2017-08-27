Штаб АТО: украинские военные дважды за сутки открывали ответный огонь

Минувшие сутки в районе проведения АТО была беспокойная. Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО. В большинстве случаев враг применял только стрелковое оружие, а все вооруженные провокации были не долговременные, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 26 августа.

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Наибольшее количество случаев открытия огня со стороны противника вечером и ночью была на Приморском направлении. Здесь преступники 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов наши укрепления на подступах к Водяному. Кратковременные огневые провокации зафиксированы и в районах Широкиного и Павлополя.

На Донецком направлении в конце суток враг дважды бил из гранатометов по Авдеевскому промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Зайцевого. В ответ украинские защитники дважды открывали огонь.

На Луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут бандиты вели огонь из стрелкового оружия возле Станицы Луганской.

В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 35 раз применяли оружие. Потерь среди наших военных нет.